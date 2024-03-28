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Bakan Bayraktar açıkladı: "Göktepe 1’ adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz"

İHA
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Giriş: 28.03.2024 21:42
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraklar, "Dün akşam itibarıyla ‘Göktepe 1’ adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. Bu bir keşif kuyusudur, arama kuyusudur. Şu anda Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada bu arama faaliyetimize başladık. Çok yeni başladık" dedi.
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Göktepe 1’ adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz
"Göktepe 1’ adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz"
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