Bakan Albayrak davaya hizmet etmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebinin Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından SETA Genel Koordinatörü Prof.Dr. Burhanettin Duran konuya ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak'ın Başkan Erdoğan'ın her zaman yanında olduğunu belirten Duran, "Bakan Albayrak AK Parti siyasi tarihine geçti" ifadelerini kullandı. Duran ayrıca Berat Albayrak'ın AK Parti davasına hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

SETA Genel Koordinatörü Prof.Dr. Burhanettin Duran Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak'ın görevden af talebinin kabul edilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

HER ZAMAN BAŞKAN ERDOĞAN'IN YANINDA YER ALDI

AK Parti'nin son 7 yılda ortaya koyduğu mücadelede Bakan Berat Albayrak'ın önemli yeri olduğunu belirten Burhanettin Duran, FETÖ'nün Başkan Erdoğan'a karşı 2010 itibariyle başlattığı karalama kampanyasına karşısında Berat Albayrak'ın her zaman Başkan Erdoğan'ın yanında yer aldığını ifade etti.

SALDIRILAR KARŞISINDA ZOR BİR GÖREV ÜSTLENDİ

Berat Albayrak'ın AK Parti'nin ileriye gitmesinde verdiği mücadelenin unutulmaması gerektiğini belirten Duran, Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye yapılan saldırıların en yoğun olduğu dönemde Bakan Albayrak'ın zor bir görev üstlendiğini bildirdi.

AK PARTİ SİYASİ TARİHİNE GEÇTİ

"Berat Albayrak'ın yaptıkları AK Parti siyasi tarihine geçti" ifadesini kullanan Duran, Berat Albayrak'ın yapılan saldırılar karşısında bu kadar uzun süre dayanabilmesinin kendisi açısından gurur verici olduğunu belirtti.

DAVA ADAMI OLMAYA DEVAM EDECEK

Görevden af talebinde bulunan Berat Albayrak'ın davanın bir kısmında olmaya devam edeceğini belirten Duran, Berat Albayrak'ın mevki ve makam için değil davaya hizmet için çalıştığını ifade etti.

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