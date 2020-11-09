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Bakan Albayrak davaya hizmet etmeye devam edecek
SETA Genel Koordinatörü Prof.Dr. Burhanettin Duran Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak'ın görevden af talebinin kabul edilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
HER ZAMAN BAŞKAN ERDOĞAN'IN YANINDA YER ALDI
AK Parti'nin son 7 yılda ortaya koyduğu mücadelede Bakan Berat Albayrak'ın önemli yeri olduğunu belirten Burhanettin Duran, FETÖ'nün Başkan Erdoğan'a karşı 2010 itibariyle başlattığı karalama kampanyasına karşısında Berat Albayrak'ın her zaman Başkan Erdoğan'ın yanında yer aldığını ifade etti.
SALDIRILAR KARŞISINDA ZOR BİR GÖREV ÜSTLENDİ
Berat Albayrak'ın AK Parti'nin ileriye gitmesinde verdiği mücadelenin unutulmaması gerektiğini belirten Duran, Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye yapılan saldırıların en yoğun olduğu dönemde Bakan Albayrak'ın zor bir görev üstlendiğini bildirdi.
AK PARTİ SİYASİ TARİHİNE GEÇTİ
"Berat Albayrak'ın yaptıkları AK Parti siyasi tarihine geçti" ifadesini kullanan Duran, Berat Albayrak'ın yapılan saldırılar karşısında bu kadar uzun süre dayanabilmesinin kendisi açısından gurur verici olduğunu belirtti.
DAVA ADAMI OLMAYA DEVAM EDECEK
Görevden af talebinde bulunan Berat Albayrak'ın davanın bir kısmında olmaya devam edeceğini belirten Duran, Berat Albayrak'ın mevki ve makam için değil davaya hizmet için çalıştığını ifade etti.
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