14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Akar ve komuta kademesinden önemli inceleme

Bakan Akar ve komuta kademesinden önemli inceleme

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2020 13:16
Güncelleme:14.08.2020 13:20
Son dakika haberi... Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında incelemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Donanma Komutanlığına geldi.

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 30 Ağustos itibarıyla oramiralliğe terfi eden Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer komutanlar tarafından karşılanan Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar ve komuta kademesinden önemli inceleme
Bakan Akar ve komuta kademesinden önemli inceleme
İsrail - BAE anlaşması ne anlama geliyor?
İsrail - BAE anlaşması ne anlama geliyor?
Çeşme'de yangın! Bakan bilançoyu duyurdu
Çeşme'de yangın! Bakan bilançoyu duyurdu
Van'da PKK'ya darbe! Listeye bir çizik daha
Van'da PKK'ya darbe! Listeye bir çizik daha
Dışişleri'nden BAE'ye çok sert yanıt
Dışişleri'nden BAE'ye çok sert yanıt
Başkan Erdoğan 19. kuruluş yıl dönümünde AK Parti’ye özel şiir okudu
Başkan Erdoğan 19. kuruluş yıl dönümünde AK Parti’ye özel şiir okudu
Muharrem İnce CHP'den ihraç edilebilir!
Muharrem İnce CHP'den ihraç edilebilir!
AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini tamamladı
AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini tamamladı
Başkan Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepki
Başkan Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepki
MSB'den Oruç Reis mesajı
MSB'den Oruç Reis mesajı
Başkan Erdoğan'dan Oruç Reis mesajı: Bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar
Başkan Erdoğan'dan Oruç Reis mesajı: Bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar
Bakan Koca 13 Ağustos verilerini açıkladı Hasta sayımızsa yükseliş süreklilik kazanmaya başladı
Bakan Koca 13 Ağustos verilerini açıkladı "Hasta sayımızsa yükseliş süreklilik kazanmaya başladı"
Daha Fazla Video Göster