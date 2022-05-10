10 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü! İnsani yardım vurgusu
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Bakan Hulusi Akar ve Ukraynalı mevkidaşı Reznikov arasındaki görüşmede, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ile A-400m uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.