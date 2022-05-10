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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü! İnsani yardım vurgusu

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Giriş: 10.05.2022 11:37
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Bakan Hulusi Akar ve Ukraynalı mevkidaşı Reznikov arasındaki görüşmede, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ile A-400m uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.
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