Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü! İnsani yardım vurgusu

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Bakan Hulusi Akar ve Ukraynalı mevkidaşı Reznikov arasındaki görüşmede, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ile A-400m uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

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