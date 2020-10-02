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Bakan Akar: Azerbaycan’ın haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları inandırıcı değil

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Giriş: 02.10.2020 13:19
Güncelleme:02.10.2020 13:22
ABD, Rusya ve Fransa dün kardeş ülke Azerbaycan ile sivilleri hedef alan Ermenistan arasında süren çatışmalarla ilgili ateşkes çağrısı yapmıştı. Bakan Hulusi Akar, “Azerbaycan’ın haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları inandırıcı değil” dedi.

ABD, Rusya ve Fransa dün Azerbaycan ve Ermenistan'da süren çatışmalarla ilgili koşulsuz olarak ateşkes çağrısı yaptı. Konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan'ın haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları inandırıcı değil" dedi.

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan o açıklama:

YANIDA OLACAĞIZ

"Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz.

İNANDIRICI DEĞİL

Yıllardır Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil."

Bakan Akar: Azerbaycan’ın haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları inandırıcı değil
Bakan Akar: Azerbaycan’ın haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları inandırıcı değil
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