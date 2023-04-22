Bakan Akar Altay tankı açıklaması: Büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlerle bayramlaşmak ve incelemelerde bulunmak için Hatay'daydı. 8'nci Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret eden Bakan Akar, Savunma Sanayii ve terörle mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı da alacağız. Bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak" dedi.

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