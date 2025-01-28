Bahçeli’nin mesajlarının şifresi | Irak ve Suriye’de bardak doldu! Yeni yapı planları yıkılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. DEM Parti İmralı heyetinin, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmelere de değinen Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye’ye ön şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna." diye konuştu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında gazeteci Emin Pazarcı yorumladı.

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