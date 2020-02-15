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15.02.2020

Bahçelievler'deki 7 katlı bina neden çöktü? | Video

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve dün çöken binanın enkazı kaldırıldı. Peki Bahçelievler'deki boş bina neden çöktü? Yanıtı haberimizde...

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın dün saat 14.44'de çökmesi üzerine başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri dün akşam saatlerine kadar dinleme cihazı ve arama kurtarma köpeği ile alanda çalışma yaptı.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından binanın hafriyatı gece saatlerine kadar süren çalışmalar sonucu kontrollü şekilde kaldırıldı. Enkazın kaldırılmasının ardından belediye ekipleri sokağı temizledi.

Polis ve zabıta ekipleri bina çevresinde önlem alırken ekipler güvenlik gerekçesiyle sabaha kadar bölgede nöbet tuttu.

Öte yandan tedbir amacıyla boşaltılan çevredeki bina sakinlerinin belediyenin tahsis ettiği misafirhanelerde konakladığı öğrenildi.

Çöken apartmanın çevresinde zarar gören ve tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışması yapılması bekleniyor.

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