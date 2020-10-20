Bahçeli'den Türk dünyasına sert sözler: Bu suskunluk bu durgunluk yakışıyor mu?

Partisinin grup toplantısında "Askıda ekmek" polemiği ile ilgii konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milletin ekmeğine göz koyacak kadar nankörsünüz, Ekmeksizler hemen kendini ele vermiştir. Kampanyaya kara çalan utanmayı kaybetmiş gafillerdir" dedi. MHP Lideri Bahçeli, "Ermenistan Terter'de mezarlığı kana bulayacak kadar kana susamıştır. Dağlık Karabağ'da kimin kiminle yürüdüğü, zulüm ittifakı yaptığı bellidir." ifadelerini kullandı. Bahçeli, 1990'lı yıllarda bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin Dağlık Karabağ konusundaki sessizliği, tepkisizliği ve hareketsizliğidir. Bu suskunluk, bu durgunluk Türk'e yakışıyor mu?" diyerek sert çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, MHP'nin başlattığı askıda ekmek kampanyası sonrası yapılan eleştirilere cevap verdi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

ASKIDA EKMEK POLEMİĞİ

Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir. Biz askıya ekmek koyduk ekmeksizler birer birere saklandıkları delikten ortaya çıktı. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Milletimizin ekmeğine göz koyacak kadar nankörsünüz. Bunların mayaları lekeli sicilleri bozuk... Fitneye tevessül etmesinler. bizden ekmek istesinler. Layık değilseler bile onlara gönderecek cömertlik bizde vardır. 'Askıda Ekmek' kampanyamızı eleştiren odakların, milletimizin ekmeğine göz koyan, ekmeğinden çalmak için bahane hazırlayan kriz tacirleri olduğu açıktır. Biz ekmeği askıya koyduk. Helalden yana tercihimizi gösterdik.

KARADENİZ'DE BULUNAN DOĞAL GAZ REZERVİ

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır. Kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan herkes memnun. Bu gelişmeler karşısında moral seviyeleri inişe geçen ekmeksizler hemen harekete geçmiştir.

İnsan hakları, demokrasi askıda değildir. Aksini iddia eden, siyasi dolandırıcı, siyasi yağmacıdır.

CUMHUR İTTİFAKI

Büyük ve güçlü Türkiye'ye Cumhur İttifakı sayesinde ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz.

Türk milleti, dünyayı kavramış. Soran olduğu kadar sorulan, merak eden kadar merak edilen bir mevkiye tırmanmıştır.

Kuşkusuz elimizde bir çıkış haritası yoktur. Buna rağmen, geleceğimizin nasıl şekilleneceğini, tehdit ve fırsatların neler olacağını, tarihi akışın hangi değişimlere müsait olduğunu öngörmek, hazırlık yapmak elimizdedir, inisiyatifimizdedir.

SOYKIRIMCI ERMENİSTAN İŞ BAŞINDADIR

Dağlık Karabağ'ın asıl sahibine geçmesinin zamanı gelip çatmıştır.

Dağlık Karabağ meselesi, sıradan bir mesele değildir. Türk yurdudur. Dağlık Karabağ coğrafyasında yazılan; Türk tarihidir, dökülen Türk kanıdır, feda edilen Türk canıdır. Bunun karşısında defteri düzülecek işgalci unsur ise terör devleti Ermenistan'dır.

Ermeni katiller, geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir. Soykırımcı Ermenistan iş başındadır.

Dağlık Karabağ'da kimin kiminle yürüdüğü, kiminle zulüm ittifakı yaptığı bellidir.

İşgalci Ermenistan 30 yıla yakın kirlettiği topraklardan derhal çekilmelidir. Türk milleti ölümü ve öldürmeyi bilmiştir. Bizim şerefimizde teslim olmaktansa seve seve şehadete kucak açmak vardır.

Biriz, beraberiz, hep beraber Türklüğün eğilmez başı, bükülmez kolu, kesilmez nefesi; büyük Türk milletiyiz.

Bizi derinden üzen ve kahreden bir başka konu, 1990'lı yıllarda bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin Dağlık Karabağ konusundaki sessizliği, tepkisizliği ve hareketsizliğidir. Bu suskunluk, bu durgunluk Türk'e yakışıyor mu?

ERSİN TATAR'I TEBRİK EDİYORUM

KKTC 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı bütün hissiyatımla tebrik ediyorum.

Kumandalı anket şirketleri hezimet yaşadı. KKTC Cumhurbaşkanı seçimlerinde çok şükür esaret değil cesaret kazanmıştır. Taviz değil milli duruş kazanmıştır. Zillet değil millet kazanmıştır. Rum tezleri değil Türkün muteber iradesi kazanmıştır.

18 Ekim 2020 Pazar günü şu tarihi hakikat tasdik ve teyit edilmiştir: 'Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır.

Türkiye ile KKTC, birbirine kopmaz bağ ile bağlanması şehitlerimizin emaneti, milletimizin beklentisi, Türklüğün yemindir. Lefkoşa, Ankara'nın ikiz kardeşidir.

TEPKİ ÇEKEN 'IŞIKLAR YANIYOR' PAYLAŞIMI

'Işıklar yanıyor' mesajıyla kafalarında yer etmiş darbe özlemlerini sosyal medya kanalıyla paylaşan sorumsuzların, ışığı yakanların da kapatacak olanın da sadece aziz millet olduğunu bilmeleri hem tavsiyemiz hem de ikazımızdır.