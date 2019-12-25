BİZE ULAŞIN
25.12.2019
Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Adam gibi yönetimle adından bahsettirsin
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasıyla adından söz ettirmeye çalışan CHP'li Ekrem İmamaoğlu'nu uyardı ve "İktidar partisinin Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmesinin önünde engel yok. Buyursunlar yapsınlar. Ekrem İmamoğlu adam gibi yönetimle adından bahsettirsin." dedi. Detayları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.