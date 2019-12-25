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25.12.2019

Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Adam gibi yönetimle adından bahsettirsin

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasıyla adından söz ettirmeye çalışan CHP'li Ekrem İmamaoğlu'nu uyardı ve "İktidar partisinin Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmesinin önünde engel yok. Buyursunlar yapsınlar. Ekrem İmamoğlu adam gibi yönetimle adından bahsettirsin." dedi. Detayları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.

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