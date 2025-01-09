Bahçeli Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sıcak espriyle sonlandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Görüşme sonrası, Erdoğan’ın Bahçeli’nin montsuz şekilde dışarı çıkmasına yönelik esprisi sıcak bir an yaşattı. 40 dakikalık görüşmede güncel gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde ziyaret etti. Bahçeli'nin konutunda gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. İkili, güncel gelişmeler ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşme sonrası Başkan Erdoğan, basın mensuplarının bulunduğu bölüme dönerken esprili bir an yaşandı. Erdoğan, Bahçeli'nin montsuz bir şekilde dışarı çıkmasına atıfta bulunarak, "Devlet Bey'in delikanlığı" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri, gülümsemelere neden oldu.

Ziyaret, samimi bir atmosferde tamamlanırken, iki liderin gündeme dair önemli değerlendirmeler yaptığı kaydedildi.