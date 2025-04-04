04 Nisan 2025, Cuma
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Bahçeli 2 ay sonra mesaiye döndü! Başkan Erdoğan CHP’nin boykotuna tepki gösterdi
MHP lideri Devlet Bahçeli 2 ay sonra mesaisine başladı ve makamında ilk fotoğrafı paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada CHP’nin 2 Nisan boykot provokasyonuna tepki gösterip “2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor.” dedi. Gündemin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ile hukukçu Tarkan Toper değerlendirdi.