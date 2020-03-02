BİZE ULAŞIN
02.03.2020
Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okundu | Video
Son dakika haberine göre; Suriye'nin İdlib kentine başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıya ulaşması için bu sabah tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu.
Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde Fetih suresi okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde sabah namazında Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine tüm camilerde sure okundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.