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04.10.2019

Bağdat'taki gösterilerde 42 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu nedeniyle başlayan gösterilerde ölü sayısı 42'ye yükseldi. Gösterilerin 4. gününde Bağdat'taki bazı yollar beton bariyerlerle kapatıldı.

Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu nedeniyle sokağa dökülen Bağdat halkı, 4 gündür gösterilerine devam ediyor.

POLİSLER YASAĞA UYMAYANA ATEŞ AÇIYOR

4 günlük gösterilerin toplamında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 oldu. Bağdat ve güney kentlerde gösteriler Cuma namazından sonra devam edecek. Olaylar nedeniyle Bağdat, Zikar ve Babil'de sokağa çıkma yasağı edil.

Polisler sokağa çıkma yasağına uymayanlara ateş açıyor.

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