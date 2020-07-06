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BAE ve Suudi Arabistan neyin peşinde? |Video

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Giriş: 06.07.2020 15:49
Güncelleme:06.07.2020 15:52
Birleşik Arap Emirliği (BAE) ve Suudi Arabistan Fas ve Tunus'ta kaos için düğmeye bastı. Medyaları ve sosyal medyadaki trol orduları ile bu iki ülke yönetimini hedef alan Abu dabi ve Riyad yönetimine tepki geldi. İki ülke liderleri birleşik Arap Emirliği ve Suudi Arabistan'ı ülkede darbe yapmaya çalışmakla suçladı. Peki bu iki ülke neden hedefte? A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan son gelişmeleri canlı yayında anlattı.
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