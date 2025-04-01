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Babasının mezar taşında başkasının adını gördü!

Babasının mezar taşında başkasının adını gördü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.04.2025 20:48
Gazeteci Talat Atilla, 13 yıl önce kaybettiği babasını ziyaret etmek için bayram sabahı Karşıyaka Mezarlığı'na gitti. Ancak kabrin başına geldiğinde mezar taşının üstünde babasının adının değil, başka bir ismin yazılı olduğunu gördü. Yaşadığı şokun ardından durumu araştırmaya başlayan Atilla, babasının mezarının Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da kadrosunda yer aldığı dizi ekibi tarafından izinsiz bir şekilde değiştirildiğini öğrendi. Talat Atilla, kutsal değerleri hiçe sayan CHP’li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na sosyal medya hesabından isyan etti.
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Babasının mezar taşında başkasının adını gördü!
Babasının mezar taşında başkasının adını gördü!
Babasının mezar taşında başkasının adını gördü!
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