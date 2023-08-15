Baba-Oğul savaşında yeni perde! Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu İstanbul üzerinden boğma planı! "Aday değilsen İstanbul’a bir aday hazırlayacağım"

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından yaşanan hezimetle beraber CHP ve koalisyon masasında yer yerinden oynadı. 'Değişim' çağrıların baş gösterdiği parti içindeki kaosun bitmediği CHP'de, bu sefer de 'yerem seçim' şoku yaşıyor. Gelecek ve İYİ Parti gibi seçim döneminde ittifak içinde bulunduğu partiler 'yerel seçim'lere kendi tabanları ile gireceklerini dile getirirken, CHP'de tansiyon yükselmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan savaşın yeni detayları ise gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. CHP yandaşı Yarkadaş'ın katıldığı televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'boğma' planını gözler önüne serdi. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Kararını ver belediye başkan adayı mısın değil misin? Bu tartışmalar partiyi yoruyor, aday değilsen İstanbul’a bir aday hazırlayacağım." dediğini açıkladı.