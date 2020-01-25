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25.01.2020
Azize Çelik ile telefonda konuşan Emine Kuştepe o anları anlattı
Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. UMKE ekipleri enkaz altındaki Azize Çelik ile telefonla temas kurdu. Azize'yi hayata bağlayan o telefon görüşmesinin ardından UMKE ekibinde görevli Emine Kuştepe, o anları anlattı.
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