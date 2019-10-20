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20.10.2019
Azınlık cemaatlerinden Mardin Deyrüzzaferan Manastırı’ında Mehmetçik için toplu dua
Mardin Deyrüzzaferan Manastırı’ında, Türkiye’deki azınlık cemaatlerin tam katılımıyla gerçekleştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör unsurlarına karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimizin selameti, ülkemizin bekası ve savaş mağduru Suriyelilerin sağ salim vatanlarına kavuşabilmeleri için toplu dua etti.
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