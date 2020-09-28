Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar Zarif İbrahimoğlu A Haber'de konuştu! Hedefimiz toprak bütünlüğü

A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar Zarif İbrahimoğlu, toprak bütünlüklerini koruyacaklarını dile getirdi. Ermenistan'ın sivilleri vurduğunu belirten Büyükelçi İbrahimoğlu, "Bizler kendi topraklarımızda savaşıyoruz. Azerbaycan kendi topraklarında saldırılara cevap veriyor." dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar Zarif İbrahimoğlu, A Haber canlı yayınında bölgede yaşananları aktardı.

A Haber'de konuşan Büyükelçi İbrahimoğlu, "7 köy işgalden kurtarıldı. 1 tugay kuşatma altındadır. Biz burada sivillerle savaşmıyoruz. Hatta biz topraklarımızdaki olan işgalci kuvvetleri kuşatarak onları mahfetmiyoruz. Ermenistan bu konulardan çok. Ermenistan tarafı uluslararası hukuktan uzak. Azerbaycan'ın bir köyünde 5 kişilik bir aile Ermenistan tarafından atılan füzeyle öldürülmüştür." şeklinde konuştu.

"BİZ TOPRAKLARIMIZI SAVUNUYORUZ ERMENİSTAN SİVİLLERİ VURUYOR"

Azerbaycan'ın sivillere karşı savaşmadığını dile getiren Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar Zarif İbrahimoğlu, "Bizler kendi topraklarımızda savaşıyoruz. Azerbaycan kendi topraklarında saldırılara cevap veriyor. Ermenistan ise net olarak saldırılarında sivilleri hedef almıştır." dedi.

"HEDEFİMİZ AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ"

"Azerbaycan'ın topraklarını savunma hakkı var." diyen Büyükelçi İbrahimoğlu, "BMGK'nın 4 kararnamesi var. Azerbaycan kendi kuvvetlerini ve kendi diplomasisini kullanmak zorundadır. Azerbaycan topraklarının tam işgalden kurtarılmasına kadar, 1 ermeni silahlı kuvvetleri temsilcisi Azerbaycan topraklarında kalamaz. Bizim hedefimiz, tam olarak Azerbaycan toprak bütünlüğüdür" ifadelerine yer verdi.