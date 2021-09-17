17 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Azerbaycan’dan “Üç Kardeş 2021” tatbikatı açıklaması: Türkiye ve Pakistan ile...

Azerbaycan’dan “Üç Kardeş 2021” tatbikatı açıklaması: Türkiye ve Pakistan ile...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2021 20:53
Azerbaycan’ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Üç Kardeş 2021" tatbikatında askerler düşmanın savunma hattına sızarak hedefleri yok etti. İşte o anlar...

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla "Üç Kardeş 2021" tatbikatı devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla yapılan "Üç Kardeş 2021" tatbikatı düşmanın savunma hattına sızma ve yok etme operasyonlarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın planına uygun olarak, düşmanın savunma hattına sızan özel kuvvet askerlerin düşman hedefleri yok etme görevlerini başarılı bir şekilde icra ettikleri bildirildi.

Tatbikatın bu aşamasında Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvet askerlerinin yüksek profesyonellik sergilediği aktarıldı.

Üç Kardeş 2021 tatbikatı 20 Eylül'e kadar devam edecek.

“Üç Kardeş 2021” tatbikatından muhteşem anlar "ÜÇ KARDEŞ 2021" TATBİKATINDAN MUHTEŞEM ANLAR
Türkiye-Azerbaycan-Pakistandan BORDO mesaj TÜRKİYE-AZERBAYCAN-PAKİSTAN'DAN "BORDO" MESAJ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Azerbaycan: Türkiye ve Pakistan ile...
Azerbaycan: Türkiye ve Pakistan ile...
İngiltere’den flaş Türkiye kararı: Kırmızı listeden çıkarıldı
İngiltere'den flaş Türkiye kararı: Kırmızı listeden çıkarıldı
CHP’li Özel’in polislerle ilgili iddialarına yalanlama geldi
CHP'li Özel'in polislerle ilgili iddialarına yalanlama geldi
Başkan Erdoğan Akkuyu Nükleer Santrali için Mersin’de tarih verdi
Başkan Erdoğan Akkuyu Nükleer Santrali için Mersin'de tarih verdi
İstanbul’da hafta sonu öncesi trafik çilesi
İstanbul’da hafta sonu öncesi trafik çilesi
Bakırköy Belediyesi’ne ’’rant projesi’’ tepkisi
Bakırköy Belediyesi'ne ''rant projesi'' tepkisi
Başkan Erdoğan’a böyle seslendi!
Başkan Erdoğan'a böyle seslendi!
Başkan Erdoğan’dan Akkuyu’ya inceleme!
Başkan Erdoğan'dan Akkuyu'ya inceleme!
Araç satışında usulsüzlük iddialarına inceleme
Araç satışında usulsüzlük iddialarına inceleme
İlker Başbuğ’a hapis şoku!
İlker Başbuğ'a hapis şoku!
Adnan Menderes’in son günü!
Adnan Menderes’in son günü!
Türk kıyılarının yeni muhafızları!
Türk kıyılarının yeni muhafızları!
Daha Fazla Video Göster