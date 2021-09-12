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Haberler Galeri Türkiye Azerbaycan ve Pakistan Özel Kuvvetleri'nden Bakü'de "Üç Kardeş 2021" tatbikatı

Türkiye Azerbaycan ve Pakistan Özel Kuvvetleri'nden Bakü'de "Üç Kardeş 2021" tatbikatı

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Özel Kuvvetleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Üç Kardeş 2021" isimli ortak askeri tatbikata başladı. Törende göğüs kabartan anlar yaşandı. Üç ülkenin bayrağını Bordo Bereliler göndere çekti. İşte detaylar ve fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 12.09.2021 19:48 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 20:48
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Türkiye Azerbaycan ve Pakistan Özel Kuvvetleri’nden Bakü’de Üç Kardeş 2021 tatbikatı

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen ve "Üç Kardeş 2021" ismi verilen tatbikat öncesinde düzenlenen törende üç ülkenin milli marşları seslendirildi, bayrakları göndere çekildi.

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Türkiye Azerbaycan ve Pakistan Özel Kuvvetleri’nden Bakü’de Üç Kardeş 2021 tatbikatı

Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev, törende yaptığı konuşmada, Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın yakın dost ve kardeş ülkeler olduklarını, bu ilişkilerin merkezinde üç ülke halklarının yakınlığının yattığını kaydetti.

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Türkiye Azerbaycan ve Pakistan Özel Kuvvetleri’nden Bakü’de Üç Kardeş 2021 tatbikatı

Mirzeyev, Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de Ermenistan silahlı kuvvetlerine karşı başlattığı 44 günlük karşı taarruzun ilk gününden itibaren Türkiye ve Pakistan'ın Azerbaycan'a gösterdiği dayanışma ve desteğin bunun kanıtı olduğunu vurguladı.

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Türkiye Azerbaycan ve Pakistan Özel Kuvvetleri’nden Bakü’de Üç Kardeş 2021 tatbikatı

Üç ülkenin ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için önemli adımlar attığını belirten Mirzeyev, "Üç Kardeş 2021" tatbikatının, üç ülkenin askerleri arasında geniş bir deneyim ve görüş alışverişi ve mesleki eğitimlerinin daha da iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacağına emin olduğunu söyledi.

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Türkiye Azerbaycan ve Pakistan Özel Kuvvetleri’nden Bakü’de Üç Kardeş 2021 tatbikatı

Tören, müzik ve dans gösterileriyle devam etti.