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Türkiye Azerbaycan ve Pakistan Özel Kuvvetleri'nden Bakü'de "Üç Kardeş 2021" tatbikatı
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Özel Kuvvetleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Üç Kardeş 2021" isimli ortak askeri tatbikata başladı. Törende göğüs kabartan anlar yaşandı. Üç ülkenin bayrağını Bordo Bereliler göndere çekti. İşte detaylar ve fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 12.09.2021 19:48Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 20:48