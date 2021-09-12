Türkiye Azerbaycan ve Pakistan Özel Kuvvetleri'nden Bakü'de "Üç Kardeş 2021" tatbikatı

Üç ülkenin ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için önemli adımlar attığını belirten Mirzeyev, "Üç Kardeş 2021" tatbikatının, üç ülkenin askerleri arasında geniş bir deneyim ve görüş alışverişi ve mesleki eğitimlerinin daha da iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacağına emin olduğunu söyledi.