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Azerbaycan 'Savaş Hali' ilan etti

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Giriş: 27.09.2020 17:09
Güncelleme:27.09.2020 17:34
Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu. Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşimleri hedef alınan saldırıda bazı sivillerin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ermeni güçlerinin, ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Tüm cephe hattında şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi. Bakanlık, Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde 6 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan Meclisi havaş haline geçti. Karar cephe hattı ve riskli bölgeleri kapsıyor.
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