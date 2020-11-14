Azerbaycan halkının özlemi 10 Kasım itibariyle sonra erdi ve Ermenistan mağlubiyeti kabul ederek işgal ettiği topraklardan çıkmayı kabul etti ve Karabağ tamamen özgürleştirildi. Ermeni askerler ve siviller bölgeden çekilmeye başladı. Bundan sonra neler olacağı konusunda Azerbaycan milletvekili Jale Aliyeva A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan milletvekili Jale Aliyeva'nın açıklamaları:

"Ne mutlu bizlere ki bu günleri görüyor ve yaşıyoruz. Zaferin muhteşemliğini Azerbaycan ve Türkiye halkı beraber yaşıyor. Bu 44 gün süren mücadelede bizi bir dakika bile yalnız bırakmayan Türkiyemizi kardeşlerimizi buradan selamlıyorum. Mesafeler bizi uzaklaştırabilir ama kalplerimiz beraber.

102 yıl sonra Nuri Paşa'nın ayaklarının dokunduğu bu memlekette tekrar Türkiye'nin olması tekrar Türk askerinin olması ilahi adalet yerini buldu. Tarihe yalan uyduramazsınız. Yalan yıkılır gider ama bizim gerçeğimiz değişmez. Bizim birliğimiz ve beraberliğimiz gerçektir ve bunun kanıtını bugün görüyoruz.

Rusya'nın bölgede kazandığı düşüncesi çok yanlış. Bu anlaşma ile bölgeye barış geliyor. Barışı Rusya ve Türkiye getiriyor. Herkesin bunu bu şekilde anlaması gerekiyor. Buraya Türk askerinin gelmesi çok önemlidir. Türk askerinin bölgeye gelmesiyle bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkacak.

Biz topraklarımızı teker teker aldık. Ama Şuşa'yı aldığımız zaman çok farklı duygular yaşadık. Şuşa Dağlık Karabağ'ın incisidir. Burayı şimdi bizim kardeşlerimiz koruyacak. Bir canı bir cana emanet edeceğiz. Şuşa'da Türk askerinin olması çok anlamlı bir mesajdır. Bu kalbin atmasını bundan sonra Türk askeri sağlayacak. Bundan sonra bizim sırtımız yere gelmez."

İşgal ettiği bölgeleri yakıp yıkan Ermeniler hakkında konuşan Jale Aliyeva, "Onlara yazıklar olsun. Bunlar yapılacak işler değil. Bizim tarihi yerlerimizi yok ediyorlar." ifadelerini kullandı.