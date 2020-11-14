14 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Azerbaycan milletvekili Jale Aliyeva A Haber'e konuştu: Şuşa'yı Türk askeri koruyacak! Bir can bir cana emanet

Azerbaycan milletvekili Jale Aliyeva A Haber'e konuştu: Şuşa'yı Türk askeri koruyacak! Bir can bir cana emanet

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2020 11:45
Güncelleme:14.11.2020 11:52
Azerbaycan halkının özlemi 10 Kasım itibariyle sonra erdi ve Ermenistan mağlubiyeti kabul ederek işgal ettiği topraklardan çıkmayı kabul etti ve Karabağ tamamen özgürleştirildi. Ermeni askerler ve siviller bölgeden çekilmeye başladı. Bundan sonra neler olacağı konusunda Azerbaycan milletvekili Jale Aliyeva A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan milletvekili Jale Aliyeva'nın açıklamaları:

"Ne mutlu bizlere ki bu günleri görüyor ve yaşıyoruz. Zaferin muhteşemliğini Azerbaycan ve Türkiye halkı beraber yaşıyor. Bu 44 gün süren mücadelede bizi bir dakika bile yalnız bırakmayan Türkiyemizi kardeşlerimizi buradan selamlıyorum. Mesafeler bizi uzaklaştırabilir ama kalplerimiz beraber.

102 yıl sonra Nuri Paşa'nın ayaklarının dokunduğu bu memlekette tekrar Türkiye'nin olması tekrar Türk askerinin olması ilahi adalet yerini buldu. Tarihe yalan uyduramazsınız. Yalan yıkılır gider ama bizim gerçeğimiz değişmez. Bizim birliğimiz ve beraberliğimiz gerçektir ve bunun kanıtını bugün görüyoruz.

Rusya'nın bölgede kazandığı düşüncesi çok yanlış. Bu anlaşma ile bölgeye barış geliyor. Barışı Rusya ve Türkiye getiriyor. Herkesin bunu bu şekilde anlaması gerekiyor. Buraya Türk askerinin gelmesi çok önemlidir. Türk askerinin bölgeye gelmesiyle bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkacak.

Biz topraklarımızı teker teker aldık. Ama Şuşa'yı aldığımız zaman çok farklı duygular yaşadık. Şuşa Dağlık Karabağ'ın incisidir. Burayı şimdi bizim kardeşlerimiz koruyacak. Bir canı bir cana emanet edeceğiz. Şuşa'da Türk askerinin olması çok anlamlı bir mesajdır. Bu kalbin atmasını bundan sonra Türk askeri sağlayacak. Bundan sonra bizim sırtımız yere gelmez."

İşgal ettiği bölgeleri yakıp yıkan Ermeniler hakkında konuşan Jale Aliyeva, "Onlara yazıklar olsun. Bunlar yapılacak işler değil. Bizim tarihi yerlerimizi yok ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Duygulandıran sözler: Bir can bir cana emanet
Duygulandıran sözler: Bir can bir cana emanet
İmamoğlu yine Türkiye'yi dünyaya şikayet etti
İmamoğlu yine Türkiye'yi dünyaya şikayet etti
MSB: Rus heyet ile toplantılar sürecek
MSB: Rus heyet ile toplantılar sürecek
Kaftancıoğlu Anayasa skandalına sessiz kaldı!
Kaftancıoğlu "Anayasa" skandalına sessiz kaldı!
İBB yarım bıraktı! İlçe belediyesi tamamladı
İBB yarım bıraktı! İlçe belediyesi tamamladı
Büyük operasyon başladı! 48 tim peşlerinde
Büyük operasyon başladı! 48 tim peşlerinde
Büyük operasyon başladı! 48 tim peşlerinde
Büyük operasyon başladı! 48 tim peşlerinde
'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı
'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı
Korkutan veri! 11 santimlik çökme
Korkutan veri! 11 santimlik çökme
27 yıllık hasreti bitti! O anları A Haber görüntüledi
27 yıllık hasreti bitti! O anları A Haber görüntüledi
FETÖ/PDY firarisi Ankara'da yakalandı
FETÖ/PDY firarisi Ankara'da yakalandı
Türkiye batan tekne için yardıma gitti
Türkiye batan tekne için yardıma gitti
Daha Fazla Video Göster