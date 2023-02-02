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Azerbaycan halkının gözünden Başkan Erdoğan! Halk ne düşünüyor?

A Haber
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Giriş: 02.02.2023 14:58
Türkiye'nin siyaset arenasında oynadığı aktif rol ve dünya barışına katkıları tüm dünyada takdirle karşılanırken dost ve kardeş ülkeler de Türkiye'nin küresel bir oyuncu haline gelmesinden gurur duyuyor. Başkan Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin bu başarısı Azerbaycan halkı nezdinde büyük sevinçle karşılanıyor. Azerbaycanlılar Erdoğan'ı nasıl bir lider olarak gördüklerini A Haber'e anlattı. İşte tüm detaylar…
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