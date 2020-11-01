Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durumu A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı. Ermenistan ordusuna çok ağır darbe vuran Azerbaycan’ın başarısı Ermeni gazetelerine de haber oldu. Ermenistan Exo gazetesinin haberini de aktaran Ulak, “Gazeteye göre 11 bin 598 ölü, 8 bin 100 yaralı” bilgisini paylaştı. Ulak, "Öldürülen Ermenistan askerlerinin 3’te 2’si SİHA’larımız tarafından vuruldu." detayını verdi. Peki, Dağlık Karabağ’a giden yolda Laçin koridorunun önemi ne? Kerim Ulak A Haber canlı yayınında anlattı.

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ için kararlı ve haklı mücadelesini sürdürüyor.

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durumu A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı.



İŞTE ÖLDÜRÜLEN ERMENİ ASKERİ SAYISI

Ermenistan ordusuna çok ağır darbe vuran Azerbaycan'ın başarısı Ermeni gazetelerine de haber oldu. Ermenistan Exo gazetesinin haberini de aktaran Ulak, "Gazeteye göre 11 bin 598 ölü, 8 bin 100 yaralı" bilgisini paylaştı.



SİHA DETAYI

Ulak, "Öldürülen Ermenistan askerlerinin 3'te 2'si SİHA'larımız tarafından vuruldu. SiHA'ların hızı 180 km altına düştüğü için hava savunma sistemleri tarafından algılanamıyor. Arıza olarak algılanıyor. " detayını verdi.



ÖNEMLİ NOKTAYA 1,5 KİLOMETRE

Ulak, bugünkü görüntülerinde Şuşa'da birçok noktada onlarca Ermenistan askerilerinin cesetlerinin göründüğünü aktardı.



Ulak, harekatta kritik öneme sahip Şuşa'ya olan mesafenin 1,5 km olduğunu da belirtti.

ERMENİSTAN "PKK TAKTİĞİ" UYGULUYORLAR



Ermenistan'ın PKK taktiği uygulamaya başladığını söyleyen Kerim Ulak, "Bölge sağlık ve ormanlık. Meşeler ateşe veriliyor. Neden? Çünkü SİHAların görüntü almasına karşı bir taktik uygulanıyor. Suriye'de PKK bunu yapıyordu." dedi.



Ulak, dünyada hiçbir silahın SİHA'larımızın karşısında duramadığını etkiye sahip olamadığını aktardı.