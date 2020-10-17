17 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Sivilleri hedef alan alçak ve korkakça bir saldırı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Sivilleri hedef alan alçak ve korkakça bir saldırı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2020 16:23
Güncelleme:17.10.2020 16:24
Son dakika haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın gece saatlerinde alçakça vurduğu Gence kentinde saldırıdan etkilenen bölgeyi inceledi, açıklamalar yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev açıklamarından satırbaşları:

Alçakça ve korkakça bir saldırı. Tamamen sivilleri hedef alan, ağır yaralanmalarına ve hayatlarını kaybetmelerine neden olan bir saldırı.

Bu bölgede askeri tesis yok, saldırının amacı sivilleri öldürmekti. Faşist bir saldırıydı. Bu barbarca kirli saldırıyı lanetlemenizi istiyoruz.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Kafkasya bölgesi içinde adaletli bir şekilde çalışmaktadır."

HDPKKlı Garo Paylandan skandal paylaşım! Azerbaycan intikam alınca ateşkes diye ağlamaya başladı HDPKK'LI GARO PAYLAN'DAN SKANDAL PAYLAŞIM! AZERBAYCAN İNTİKAM ALINCA "ATEŞKES" DİYE AĞLAMAYA BAŞLADI
Azerbaycan vurdu Ermeniler havaya uçtu! AZERBAYCAN VURDU ERMENİLER HAVAYA UÇTU!
Alçak saldırı sonrası Azerbaycan Ermenistan hedeflerini tek tek yok etti! İşte o anlar ALÇAK SALDIRI SONRASI AZERBAYCAN ERMENİSTAN HEDEFLERİNİ TEK TEK YOK ETTİ! İŞTE O ANLAR
Son dakika: Azerbaycan ordusu, Fuzuli kentini işgalden kurtardı SON DAKİKA: AZERBAYCAN ORDUSU, FUZULİ KENTİNİ İŞGALDEN KURTARDI

Hain saldırının olduğu noktada flaş açıklamalar!
Hain saldırının olduğu noktada flaş açıklamalar!
Başkan Erdoğan personele seslendi
Başkan Erdoğan personele seslendi
Rezerv kaynakları ekonomi için ne ifade ediyor?
Rezerv kaynakları ekonomi için ne ifade ediyor?
Katliam! 28 yıl sonra aynı senaryo...
Katliam! 28 yıl sonra aynı senaryo...
Başkan Erdoğan Fatih gemisinde!
Başkan Erdoğan Fatih gemisinde!
Bu kaynak ne anlama gelecek?
Bu kaynak ne anlama gelecek?
Terör devleti Ermenistan minik Hatice'yi ailesiz bıraktı!
Terör devleti Ermenistan minik Hatice'yi ailesiz bıraktı!
Başkan Erdoğan yola çıktı
Başkan Erdoğan yola çıktı
Sivil katliamı! Demokrasi dersi verenlerin sesi çıkmıyor
Sivil katliamı! Demokrasi dersi verenlerin sesi çıkmıyor
Azerbaycan vurdu Ermeniler havaya uçtu!
Azerbaycan vurdu Ermeniler havaya uçtu!
Geride kalanlara sahip çık! Bir ölür bin diriliriz
Geride kalanlara sahip çık! Bir ölür bin diriliriz
Ermenistan’ın uçakları tükeniyor!
Ermenistan’ın uçakları tükeniyor!
Daha Fazla Video Göster