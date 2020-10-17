Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Sivilleri hedef alan alçak ve korkakça bir saldırı

Son dakika haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın gece saatlerinde alçakça vurduğu Gence kentinde saldırıdan etkilenen bölgeyi inceledi, açıklamalar yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev açıklamarından satırbaşları:

Alçakça ve korkakça bir saldırı. Tamamen sivilleri hedef alan, ağır yaralanmalarına ve hayatlarını kaybetmelerine neden olan bir saldırı.

Bu bölgede askeri tesis yok, saldırının amacı sivilleri öldürmekti. Faşist bir saldırıydı. Bu barbarca kirli saldırıyı lanetlemenizi istiyoruz.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Kafkasya bölgesi içinde adaletli bir şekilde çalışmaktadır."