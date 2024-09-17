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Ayşenur Ezgi Eygi'nin kesin ölüm nedeni belirlendi mi?

Ayşenur Ezgi Eygi'nin kesin ölüm nedeni belirlendi mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 12:49
Katil İsrail'in şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin Türkiye'deki adli tıp raporu çıktı mı? Eygi'nin kesin ölüm nedeni belirlendi mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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