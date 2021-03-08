Aynur Uluğtekin, Çiğdem Uçar ve Berna Gözbaşı A Haber'e konuştu! Önyargıları kırdılar başarılı oldular

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurul Üyesi Çiğdem Uçar ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin iş dünyasında kadınların önemi ve katkılarına değinen Uluğtekin, Uçar ve Gözbaşı, 'Kadınlar yapamaz' algısının kırıldığını dile getirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurul Üyesi Çiğdem Uçar ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLARIMI ŞANTİYELERDE BÜYÜTTÜM"

Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Her işin kadınlar tarafında yapılabileceğini vurgulayan Uluğtekin, "Kadın olarak bu sektörde 50 yılımı tamamladı. Kadın olrak bu sektörde çalışmak biraz daha zor. Kadının çok az olduğu bir sektör. Erkek egemen bir sektörde ilerlemeye çalışmak çok zordu. 70'li yıllarda bu sektöre girdiğimde 'erkeklerin işi' tabiri vardı. Kadınsınız, temiz giyinmek, kendinize bakmak zorundasınız ancak işi de onlar gibi yapmak zorundasınız. Onlar gibi biri olduğunu anlatmalısınız." dedi.

Kadınların iş arkadaşları tarafından farklı görülmemesi gerektiğini beliten Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, "Kadına yapılabilecek tek şey onun hayatını biraz daha kolaylaştırmak. Kreşler kadınları çalışma yerinde daha da rahatlatıyor. Kadın kendini iş yerinde rahat hissetmemeli. Çocuğunun durumunu merak etmemeli. Ben çocuklarımı şantiyelerde büyüttüm. Çalıştığım ilk dönemlerde erkek arkadaşlarım da bana çok destek verdi. Onlara da teşekkür ederim. Beni kendilerinden farklı görmediler." şeklinde konuştu.

"AVRUPA SEVİYESİNE ULAŞTIK"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurul Üyesi Çiğdem Uçar, kadın çalışanların değerini ve kurumun Avrupa seviyelerine ulaştığını dile getirdi.

A Haber'de önemli açıklamalarda bulunan Uçar, "TMSF kadın istihdamı açısından ülkemizin yüzakı kurumlarından biridir. Çalışanlarımızın yarısı hemen hemen yarısı kadınlardan oluşmaktadır. İştiraklerimizle birlikte baktığımızda 1073 çalışanımızın 457'si kadın. Kadınlarımızın eğitim durumuna baktığımızda, TMSF ve iştiraklerinde çalışan kadınların yüzde 82'sinin yüksek okul ve üzeri seviyede eğitime sahip olduğu bilgisini vermeliyim. Bu da kurumumuz için övünç meselesidir. Ayrıca yüzde 35'lik yönetici kadın ortalamamız ile Avrupa seviyesine ulaşmış durumdayız." dedi.

ÖNYARGILARI KIRDI VE BAŞARILI OLDU

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Kadınların futbol alanında da çalışabileceğini gösterdiği içn gururlu olduğu belirten Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bir kadın olarak en çok cinsiyetçi saldırılara uğradığım alan futbol oldu. Aslında Kayserispor bir Anadolu takımı. Benden sonra bütün illerden, kulüp taraftarlarından destek aldım. Bazı ufak 'futboldan anlamaz' eleştirileri oldu ama ben indip top oynamıyoruz. Bazen moral bozuntusu oluyordu ama çok fazla kadından da destek aldım. Kadınlar 'sakın pes etme kadınlar da pes eder, güvenleri kırılır' dediler ve bunlar benim için büyük motivasyon oldu." dedi.

Önyargıları kırdıktan sonra kadınların yaptığı işte başarılarını gösterdiğini vurgulayan Gözbaşı, "Kadınların her işi yapabileceğini gösterdik. Yaşadığım şehirde sanayiici olarak başladığımda da zorlanmıştım, çalışma şeklim görülünce önyargılar kırıldı. Nüfusumuz Türkiye'de yarı yarıya. Kadın erkek çalışabiliyorsak topluma destek vererek birlikte çalışarak ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak görevimiz." şeklinde konuştu.