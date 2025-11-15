Aynı otelde iki kişi daha hastanede: Soruşturmada gözaltı sayısı 7 | AFAD’dan KBRN incelemesi

İstanbul Fatih’te Böcek ailesinin konakladığı otelde zehirlenme şüphesiyle iki kişi daha hastaneye kaldırıldı. Polis, odalardaki eşyalara el koyarak incelemeye gönderdi. AFAD ekipleri ise otelde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehdit ihtimaline karşı çalışma başlattı. Facia sonrası gözaltı sayısı 7’ye yükseldi.

