AYM'nin "OHAL" kararı ne anlama geliyor? Skandal karar ile ilgili ayrıntıları Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman anlattı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsünün ardından adli ve idari kararlar alan kamu görevlilerinin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun bulunduğunu söyledi. Bu tepki çeken karar sonrası, FETÖ ile mücadelede önemli kararlara imza atan kamu görevlilerine tazminat ve rücu davalarının açılması imkanı doğdu. Peki, AYM’nin bu skandal kararı ne anlama geliyor? Bu skandal karar ile ilgili ayrıntıları Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman deşifre etti. Karaman, “Bundan sonrasını iyi takip etmek lazım FETÖ mensuplarının artık tazminat davalarını yağdıracağı bu işi de suiistimal edecekleri bir gerçek.” tespitinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından çıkartılan 6755 sayılı olağanüstü hal yasasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

CHP, dava konusu kuralın hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu her türlü keyfi fiil ve işlemleri meşru hale getirdiğini söyledi ve failleri sorumluluktan kurtardığını iddia etti.

AYM'DEN FETÖ'YE ALAN AÇAN SKANDAL KARAR

Başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleyi zaafa uğratacak bir karar verdi.

AYM, MGK'nın alacağı kararların tavsiye niteliğinde olduğunu hatırlatarak, ilgili kanun maddesini iptal etti.

Böylece, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması, adli ve idari önlemler ile kanun hükmünde kararname kapsamında karar alan ve görevlerini yerine getiren kamu görevlilerine tazminat ve rücu davalarının açılması imkanı doğdu.

NAZİF KARAMAN, A HABER'DE DEŞİFRE ETTİ!

Peki, AYM'nin tepki çeken "OHAL" kararı ne anlama geliyor? A Haber'de hafta sonu pazar günleri ekrana gelen "Canan Barlas ile Gündem" programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman olayın perde arkasını anlattı.

Nazif Karaman şu ifadeleri kullandı;

"15 Temmuz'dan hemen sonra çeşitli KHK (Kanun Hükmünde Kararname) çıkmıştı. Bunlar FETÖ ile mücadele bakımından çok önemliydi. Ve orada çeşitli yaptırımlar orya konulmuştu. Bunlar arasından bir tanesi de 15 Temmuz'da mücadele kapsamında görev yapan, burada KHK'ları uygulayan kamu görevlilerine tazminat davalarının açılamamasıydı. Bu davaların devlete açılmasıydı. Şimdi bunu CHP Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

"KARAR OYBİRLİĞİ İLE DEĞİL OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI"

AYM kararına göre; TBMM'den Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç'un da aralarında bulunduğu 132 tane CHP milletvekili bu uygulamaya (KHK) dava açtılar. Bu 2016 yılında açılan bir davaydı. AYM geçtiğimiz günlerde aldığı kararlar ile KHK'nın iptaline karar verdi. Şimdi darbenin bastırılmasında görev alan kamu görevlileri söz konusu… Yasada darbenin bastırılmasında görev alan kamu görevlilerine eylemleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluk yüklenmiyordu. Bu (KHK) AYM'nin son kararı oybirliği ile değil oy çokluğu ile alındı.

"AYM'NİN BU KARARI OLDUKÇA İLGİNÇ"

FETÖ mahsupları, tutuklanan kendisine haksızlık yapıldığını iddia eden kişiler ne yapacaklar bu kamu görevlilerine dava açacaklar. Örneğin; İstanbul İstihbarat Şube Müdürü veya İstanbul Emniyet Müdürüne (dönemin) "sen telsizden talimat verdin" sözde haksız talimat" diye bir tazminat davası açacak. Tazminat davası açılınca da bu yıllarca devam ediyor. Gidip onun takip edilmesi gerekiyor ve zor bir durum ortaya çıkıyor. AYM'nin bu kararı oldukça ilginç.

CHP AYM'YE NE ZAMAN TAŞIDI?

CHP, 8 Kasım 2016'da söz konusu OHAL yasasının iptali istemiyle AYM'ye başvuruda bulunuyor.

KARAMAN: FETÖ'CÜLER SUİSTİMAL EDECEK

Bundan sonrasını iyi takip etmek lazım FETÖ mensuplarının artık tazminat davalarını yağdıracağı bu işi de suiistimal edecekleri bir gerçek."