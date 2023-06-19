19 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AYM’den HDP kararı

AYM’den HDP kararı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2023 16:49
Güncelleme:19.06.2023 16:50
Yargıtay’ın “Hazine yardımına bloke” talebi kabul edilmedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kurbanlık hayvana içki içirdiler
Kurbanlık hayvana içki içirdiler
Çok büyük sürprizler yaşanacak
"Çok büyük sürprizler yaşanacak"
AYM’den HDP kararı
AYM’den HDP kararı
Siyasi mevta Kılıçdaroğlu ve Akşener’e yaylım ateşi!
"Siyasi mevta" Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yaylım ateşi!
Seyahatsever Projesi temmuzda başlıyor!
Seyahatsever Projesi temmuzda başlıyor!
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
AK Parti MKYK toplandı
AK Parti MKYK toplandı
CHP yandaşı medyanın hedefi yine A Haber
CHP yandaşı medyanın hedefi yine A Haber
Tokat’ta sanayi sitesini su bastı
Tokat’ta sanayi sitesini su bastı
CHP MYK’nın gündemi ne?
CHP MYK'nın gündemi ne?
Erzurum’da korkutan deprem!
Erzurum'da korkutan deprem!
Zayıflama iğnesi tehlikeli mi?
Zayıflama iğnesi tehlikeli mi?
Daha Fazla Video Göster