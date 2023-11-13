13 Kasım 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AYM ve Yargıtay'ın yetki krizi nasıl aşılacak?
Ankara'da siyasetin gündemi Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasındaki yetki tartışması. AK Parti sorunun çözümü için harekete geçti. Daha önce Yargıtay Başkanı ile görüştüğünü açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüşecek. Nasıl bir çözüm bulunacak? Kulislerle konuşulanlar ve daha fazlası A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.