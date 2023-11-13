AYM ve Yargıtay’ın yetki krizi nasıl aşılacak?

Ankara'da siyasetin gündemi Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasındaki yetki tartışması. AK Parti sorunun çözümü için harekete geçti. Daha önce Yargıtay Başkanı ile görüştüğünü açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüşecek. Nasıl bir çözüm bulunacak? Kulislerle konuşulanlar ve daha fazlası A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.