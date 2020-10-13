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AYM Üyesi Engin Yıldırım'dan büyük tepki çeken "ışıklar yanıyor" mesajı

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Giriş: 13.10.2020 23:17
Güncelleme:13.10.2020 23:22
Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım sosyal medya hesabından garip bir paylaşım yaptı. Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, “ışıklar yanıyor” mesajını yazdı. Bu mesaj eski Türkiye günlerinde “genelkurmayın ışıkları yanıyor” mesajlarına benzetildi.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan bu akşam saatlerinde garip bir sosyal medya paylaşımı geldi.

IŞIKLAR YANIYOR

Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.

VESAYET ÖYKÜNMESİ

Avukat Mustafa Doğan İnal sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'a tepki gösterdi. İnal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "AYM Üyesi Engin Yıldırım eski Türkiye'nin darbeci ve vesayetci günlerindeki 'genelkurmayın ışıkları yanıyor' vurgusuna öykünen bu tweeti ile yeni dönemde boşalan vesayet alanlarını 'biz' mi dolduracağız demek istiyor acaba?"

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahkumiyeti kararı bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmıştı. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini geri çevirmişti.

GERİ ADIM ATTI

Engin Yıldırım garipsenen tweetine gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşım daha yaptı. Yıldırım yeni mesajında " 'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil"ifadelerini kullandı.

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