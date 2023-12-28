28 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AYM sonrası mahkemeden Can Atalay kararı! Dosya yeniden Yargıtay'da

AYM sonrası mahkemeden Can Atalay kararı! Dosya yeniden Yargıtay'da

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2023 12:06
Son dakika haberine göre İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında karar vermesi için dosyanın Yargıtay’a gönderilmesine karar verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Can Atalay dosyası yeniden Yargıtay’da
Can Atalay dosyası yeniden Yargıtay'da
Muhalefette ortak bildir kavgası!
Muhalefette ortak bildir kavgası!
AK Parti’de adaylar belirleniyor!
AK Parti’de adaylar belirleniyor!
MİT’ten Suriye’ye nokta operasyon!
MİT’ten Suriye’ye nokta operasyon!
Sakarya’da katliam gibi kaza! A Haber olay yerinde
Sakarya'da katliam gibi kaza! A Haber olay yerinde
Sakarya’daki kazadan kurtulanlar...
Sakarya'daki kazadan kurtulanlar...
A Haber ekibi olay yerinde!
A Haber ekibi olay yerinde!
Art arda kaza!
Art arda kaza!
41 ilde Narkogüç-41 operasyonu!
41 ilde Narkogüç-41 operasyonu!
Korkutan zincirleme kaza!
Korkutan zincirleme kaza!
Sakarya Valisi A Haber’de
Sakarya Valisi A Haber'de
Sakarya’da zincirleme kaza: 10 ölü
Sakarya’da zincirleme kaza: 10 ölü
Daha Fazla Video Göster