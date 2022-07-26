26 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Aydın Söke'de orman yangını | Alevler geceyi aydınlattı! Karadan ve havadan müdahale devam ediyor

Aydın Söke'de orman yangını | Alevler geceyi aydınlattı! Karadan ve havadan müdahale devam ediyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2022 09:09
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınında 12'nci saate girilirken, ekipler gece boyunca müdahaleye devam etti. Alevler geceyi aydınlattı, havadan ve karadan müdahale aralıksız sürdü.
Alevler geceyi aydınlattı!
Alevler geceyi aydınlattı!
KYK müjdesinden sonra flaş gelişme!
KYK müjdesinden sonra flaş gelişme!
Bir CHP klasiği! Vaat var icraat yok
Bir CHP klasiği! Vaat var icraat yok
Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutfak videosunda bot hesap skandalı...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfak videosunda bot hesap skandalı...
Lozan’ın ’gizli maddeleri’ var mı?
Lozan'ın 'gizli maddeleri' var mı?
Irkçılığa maruz kalan Suriyeli A Haber’in konuğu
Irkçılığa maruz kalan Suriyeli A Haber'in konuğu
Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı görüştü
Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı görüştü
Aydın Söke’de orman yangını: Kısa sürede yayıldı
Aydın Söke'de orman yangını: Kısa sürede yayıldı
ABD’nin başsağlığı dilediği PKK’lı teröristin itirafları
ABD'nin başsağlığı dilediği PKK'lı teröristin itirafları
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK toplantısı sonrası son dakika açıklamaları
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası son dakika açıklamaları
MHP açık hava toplantıları yapacak!
MHP açık hava toplantıları yapacak!
Yunanistan’daki yangın Edirne sınırında!
Yunanistan’daki yangın Edirne sınırında!
Daha Fazla Video Göster