26 Temmuz 2022, Salı
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Aydın Söke'de orman yangını | Alevler geceyi aydınlattı! Karadan ve havadan müdahale devam ediyor
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınında 12'nci saate girilirken, ekipler gece boyunca müdahaleye devam etti. Alevler geceyi aydınlattı, havadan ve karadan müdahale aralıksız sürdü.