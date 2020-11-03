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Ayda'dan gülümseten istek! Bakan Koca duyurdu
İzmir bugün bir mucizeye tanıklık etti. Ege Denizi'ndeki 6,6 büyüklüğündeki depremden tam 91 saat sonra sağ olarak çıkarılan Ayda bebek, Türkiye'nin umutlarını yeniden yeşertti. Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Ayda'nın sağlık durumu iyi iken, hastane yolunda isteği herkesi gülümsetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tweette, "Ayda'nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor." ifadelerine yer verildi.