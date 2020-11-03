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Ayda'dan gülümseten istek! Bakan Koca duyurdu

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Giriş: 03.11.2020 13:26
İzmir bugün bir mucizeye tanıklık etti. Ege Denizi'ndeki 6,6 büyüklüğündeki depremden tam 91 saat sonra sağ olarak çıkarılan Ayda bebek, Türkiye'nin umutlarını yeniden yeşertti. Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Ayda'nın sağlık durumu iyi iken, hastane yolunda isteği herkesi gülümsetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tweette, "Ayda'nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor." ifadelerine yer verildi.
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