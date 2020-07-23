Ayasofya'nın kapısındaki tabela 86 yıl sonra değişti!

86 yıl önce alınan Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen tarihi Ayasofya Camii, Danıştay 10. Dairesi kararı ile yeniden özüne döndürüldü. 24 Temmuz 2020 Cuma günü kılınacak namazın ardından Ayasofya yüzyıllardır olduğu gibi yeniden cami olarak hizmet vermeye devam edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet camideki son hazırlıkları yerinde inceledi. Ayasofya'nın kapısına 86 yıl önce asılan müze tabelası ise indirilerek yerine "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı. İşte o tarihi anlar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı.

Başkan Erdoğan, Ankara'daki Yüksek Askeri Şura'nın ardından İstanbul'a gelerek Ayasofya Camisi'ne geçti.

Erdoğan, dört gün önce de incelemelerde bulunduğu Ayasofya Camisi'nde yaklaşık 1 saat kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

Erdoğan ve beraberindekiler Ayasofya Camisi'nin girişine gelerek "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı, tabela önünde fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrıldı.