11 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ayasofya’nın camiye çevrilmesi Türk İslam coğrafyası için neden önemli? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Ayasofya’nın camiye çevrilmesi Türk İslam coğrafyası için neden önemli? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2020 12:01
Güncelleme:11.07.2020 12:02
Ayasofya’nın 86 yıl sonra Danıştay kararı ile ibadete açılması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Peki alınan bu karar ne anlama geliyor? Türk İslam coğrafyası için neden önemli? Tarihçi yazar Profesör Dr. Ali Satan A Haber ekranlarında değerlendirdi. Ali Satan, "Ayasofya’nın müze olması bize bir kıymık gibi batıyordu. Dün itibarıyla Danıştay almış olduğu karar ile milletin beyninin içinde yer alan o kıymığı çıkardı. Türkiye artık Batı’ya karşı komplekslerinden kurtulmuştur." dedi.

"O KARAR MİLLİ VİCDANI RAHATSIZ ETMİŞTİ"

Prof. Dr. Ali Satan, "1950'den beri Türkiye'nin gündeminde olan bir konuydu bunca zaman sonra halledilmiş olması sevindirici bir durum. O zaman alınan müze kararının arkasında millet yoktu. Siyasi ve politik bir karar olarak alınmıştı. Batı'ya karşı yapılmış bir jestti. Fakat Türkiye bu yaptığı jestin karşılığını Avrupa'dan alamadı ve yapılan bu işlem milli vicdanı rahatsız etmişti." dedi.

"AYASOFYA'NIN MÜZE OLMASI BİZE BİR KIYMIK GİBİ BATIYORDU"

Ali Satan, "Ayasofya'nın müze olması bize bir kıymık gibi batıyordu. Dün itibarıyla Danıştay almış olduğu karar ile milletin beyninin içinde yer alan o kıymığı çıkardı. Büyük bir rahatlama oldu ve verilen mesajlarda bunu gösteriyor. Biz geçmişimizle beraber yaşıyoruz. Vatan toprağı sadece üstündekilerle değil aynı zamanda altındakilerle beraberdir. Siyasilerin bu tarihi akışa dikkat etmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ARTIK BATI'YA KARŞI KOMPLEKSLERİNDEN KURTULMUŞTUR"

Satan, "Alınan karar ile Türkiye geçmişini ve geleceğini buluşturdu. Bu geçmişe gömülmek değil aksine geleceğimizi daha sağlıklı inşa etmek ve daha sağlıklı yürümek demektir. Tanzimat'tan beri Türkiye'nin içerisinde bürokraside Batı'ya karşı olan kompleksten kurtulduğunu söyleyebiliriz. Ayasoyfa kararı böylesine önemli bir karardır. Türkiye artık Batı'ya karşı komplekslerinden kurtulmuştur." diye konuştu.

Tarihi Ayasofya kararı sonrası Yunan Başbakan Miçotakisten küstah sözler: Türkiyenin AByle ilişkilerini de etkileyecek TARİHİ AYASOFYA KARARI SONRASI YUNAN BAŞBAKAN MİÇOTAKİS'TEN KÜSTAH SÖZLER: TÜRKİYE'NİN AB'YLE İLİŞKİLERİNİ DE ETKİLEYECEK
Ayasofya ibadete açıldı! Batı dünyasının tepkisi ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de yorumladı AYASOFYA İBADETE AÇILDI! BATI DÜNYASININ TEPKİSİ NE ANLAMA GELİYOR? UZMAN İSİM A HABER’DE YORUMLADI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl: Tarih Ayasofya kararını altın harflerle yazacak SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ERDÖL: TARİH AYASOFYA KARARINI ALTIN HARFLERLE YAZACAK
Skandal Ayasofya yorumu! Elif Şafak, Yavuz Baydar, Nevşin Mengü ve Orhan Pamuk tarihi karara karşı çıktı SKANDAL AYASOFYA YORUMU! ELİF ŞAFAK, YAVUZ BAYDAR, NEVŞİN MENGÜ VE ORHAN PAMUK TARİHİ KARARA KARŞI ÇIKTI




Tarihi Ayasofya kararı sonrası tepki çeken paylaşımlar!
Tarihi Ayasofya kararı sonrası tepki çeken paylaşımlar!
Milletin beynindeki kıymık çıktı
"Milletin beynindeki kıymık çıktı"
Ayasofya kararı Rusya’da nasıl yankılandı?
Ayasofya kararı Rusya’da nasıl yankılandı?
Ayasofya ile kaderi aynı! İşte en güzel örnek
Ayasofya ile kaderi aynı! İşte en güzel örnek
Terör örgütüne Pençe- Kaplan darbesi: 8 PKK'lı EX
Terör örgütüne Pençe- Kaplan darbesi: 8 PKK'lı EX
Batı dünyasının tepkisi ne anlama geliyor?
Batı dünyasının tepkisi ne anlama geliyor?
Erdoğan şiirini okudu! İşte Serdengeçti'nin tarihi savunması
Erdoğan şiirini okudu! İşte Serdengeçti'nin tarihi savunması
Dünya basını Ayasofya'yı konuştu
Dünya basını Ayasofya'yı konuştu
Ayasofya'nın ibadete açılmasını A Haber'de değerlendirdi
Ayasofya'nın ibadete açılmasını A Haber'de değerlendirdi
Türkiye'nin Ayasofya kararı Yunanistan medyasını salladı
Türkiye'nin Ayasofya kararı Yunanistan medyasını salladı
Ayasofya açıldı Meral Akşener gündem oldu
Ayasofya açıldı Meral Akşener gündem oldu
Müslüman devletler tek lider olarak Erdoğan'ı seçmeli
"Müslüman devletler tek lider olarak Erdoğan'ı seçmeli"
Daha Fazla Video Göster