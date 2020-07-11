Ayasofya’nın camiye çevrilmesi Türk İslam coğrafyası için neden önemli? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Ayasofya’nın 86 yıl sonra Danıştay kararı ile ibadete açılması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Peki alınan bu karar ne anlama geliyor? Türk İslam coğrafyası için neden önemli? Tarihçi yazar Profesör Dr. Ali Satan A Haber ekranlarında değerlendirdi. Ali Satan, "Ayasofya’nın müze olması bize bir kıymık gibi batıyordu. Dün itibarıyla Danıştay almış olduğu karar ile milletin beyninin içinde yer alan o kıymığı çıkardı. Türkiye artık Batı’ya karşı komplekslerinden kurtulmuştur." dedi.

"O KARAR MİLLİ VİCDANI RAHATSIZ ETMİŞTİ"

Prof. Dr. Ali Satan, "1950'den beri Türkiye'nin gündeminde olan bir konuydu bunca zaman sonra halledilmiş olması sevindirici bir durum. O zaman alınan müze kararının arkasında millet yoktu. Siyasi ve politik bir karar olarak alınmıştı. Batı'ya karşı yapılmış bir jestti. Fakat Türkiye bu yaptığı jestin karşılığını Avrupa'dan alamadı ve yapılan bu işlem milli vicdanı rahatsız etmişti." dedi.

"AYASOFYA'NIN MÜZE OLMASI BİZE BİR KIYMIK GİBİ BATIYORDU"

Ali Satan, "Ayasofya'nın müze olması bize bir kıymık gibi batıyordu. Dün itibarıyla Danıştay almış olduğu karar ile milletin beyninin içinde yer alan o kıymığı çıkardı. Büyük bir rahatlama oldu ve verilen mesajlarda bunu gösteriyor. Biz geçmişimizle beraber yaşıyoruz. Vatan toprağı sadece üstündekilerle değil aynı zamanda altındakilerle beraberdir. Siyasilerin bu tarihi akışa dikkat etmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ARTIK BATI'YA KARŞI KOMPLEKSLERİNDEN KURTULMUŞTUR"

Satan, "Alınan karar ile Türkiye geçmişini ve geleceğini buluşturdu. Bu geçmişe gömülmek değil aksine geleceğimizi daha sağlıklı inşa etmek ve daha sağlıklı yürümek demektir. Tanzimat'tan beri Türkiye'nin içerisinde bürokraside Batı'ya karşı olan kompleksten kurtulduğunu söyleyebiliriz. Ayasoyfa kararı böylesine önemli bir karardır. Türkiye artık Batı'ya karşı komplekslerinden kurtulmuştur." diye konuştu.







