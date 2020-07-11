Tarihi Ayasofya kararı sonrası Yunan Başbakan Miçotakis'ten küstah sözler: Türkiye'nin AB'yle ilişkilerini de etkileyecek
Ayasofya'nın ibadete açılması hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandırdı. Ancak durumu hazmedemeyenler hadsiz açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Son dönemlerde Yunanistan'la gerginleşen ilişkileri tırmandıracak bir açıklama daha geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne getirilmesini en yoğun şekilde kınadıklarını belirterek, "Karar sadece Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri değil Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri de etkileyecektir" ifadelerini kullandı.
Haftalardır gündemden düşmeyen tarihi yapının yeniden camiye çevrilip çevrilmeyeceğiyle ilgili milyonlar Danıştay'dan gelecek karara kilitlenmişti. Dün, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ancak bu durum Yunanistan'ı rahatsız etti.
"AYASOFYA'YI BİR DÜNYA MİRASI"
Yunan basınının son dakikahaberlerine göre; Başbakan Kiryakos Miçotakis, küstah açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin aldığı Ayasofya kararını en yoğun şekilde kınadıklarını belirterek, "Karar sadece Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri değil Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri de etkileyecektir" ifadelerini kullandı. Miçotakis, "Bu, Ayasofya'yı bir dünya mirası olarak tanıyan herkesi rahatsız eden bir tercih. Ve tabii ki sadece Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini de etkiliyor" dedi.
KÜLTÜR BAKANI: DÜNYAYA KARŞI AÇIK BİR PROVOKASYONDUR
Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesinin sonucu olarak alınan karar, bu anıtın ünik ve ekümenik doğasını tanıyan medeni dünyaya karşı açık bir provokasyondur" açıklaması yapmıştı.
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