11 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ayasofya'nın açılması Yunanistan'da nasıl yankılandı?

Ayasofya'nın açılması Yunanistan'da nasıl yankılandı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2020 15:28
Güncelleme:11.07.2020 15:35
Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden camii olmasının ardından dünyadan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Karar dünyada büyük yankı uyandırırken, ABD, Rusya, Yunanistan, AB'den karara ilişkin açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise kararla ilgili tepki gösterdi. A Haber muhabiri Manolis Kostidis Yunan basınındaki son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.

Haftalardır gündemden düşmeyen tarihi yapının yeniden camiye çevrilip çevrilmeyeceğiyle ilgili milyonlar Danıştay'dan gelecek karara kilitlenmişti. Dün, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ancak bu durum Yunanistan'ı rahatsız etti.

AYASOFYA'YI BİR DÜNYA MİRASI"
Yunan basınının son dakikahaberlerine göre; Başbakan Kiryakos Miçotakis, küstah açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin aldığı Ayasofya kararını en yoğun şekilde kınadıklarını belirterek, "Karar sadece Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri değil Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri de etkileyecektir" ifadelerini kullandı. Miçotakis, "Bu, Ayasofya'yı bir dünya mirası olarak tanıyan herkesi rahatsız eden bir tercih. Ve tabii ki sadece Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini de etkiliyor" dedi.

KÜLTÜR BAKANI: DÜNYAYA KARŞI AÇIK BİR PROVOKASYONDUR
Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesinin sonucu olarak alınan karar, bu anıtın ünik ve ekümenik doğasını tanıyan medeni dünyaya karşı açık bir provokasyondur" açıklaması yapmıştı.

Yunanistan'dan Ayasofya tepkisi
Yunanistan'dan Ayasofya tepkisi
İslamiyet için Ayasofya ne ifade ediyor?
İslamiyet için Ayasofya ne ifade ediyor?
Fikriyat yazarı Ekrem Demirli önemli Ayasofya açıklaması!
Fikriyat yazarı Ekrem Demirli önemli Ayasofya açıklaması!
Fethin kılıç hakkı Ayasofya ümmeti birleştirdi!
Fethin kılıç hakkı Ayasofya ümmeti birleştirdi!
Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı: Bugün tarihin acı ve utanç sayfalarından biri!
Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı: Bugün tarihin acı ve utanç sayfalarından biri!
Türkiye'nin en yüksek köprüsü açılıyor!
Türkiye'nin en yüksek köprüsü açılıyor!
Bakan Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı
Bakan Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı
FETÖ Emniyet’e nasıl sızdı?
FETÖ Emniyet’e nasıl sızdı?
Tarihi Ayasofya kararı sonrası tepki çeken paylaşımlar!
Tarihi Ayasofya kararı sonrası tepki çeken paylaşımlar!
Milletin beynindeki kıymık çıktı
"Milletin beynindeki kıymık çıktı"
Ayasofya kararı Rusya’da nasıl yankılandı?
Ayasofya kararı Rusya’da nasıl yankılandı?
Ayasofya ile kaderi aynı! İşte en güzel örnek
Ayasofya ile kaderi aynı! İşte en güzel örnek
Daha Fazla Video Göster