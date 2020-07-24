Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra Cuma namazı kılındı! İşte o tarihi anlar

86 yıl önce alınan Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya, Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen kararla yenide özüne döndü ve bugün ilk kez cuma namazı kılındı. Namaza Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve birçok siyasi katıldı. İşte o tarihi anlar...

86 yıl önce alınan Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya, Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen kararla yenide özüne döndü ve bugün ilk kez cuma namazı kılındı. Namaza Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve birçok siyasi katıldı. İşte o tarihi anlar...