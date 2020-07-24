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Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra Cuma namazı kılındı! İşte o tarihi anlar

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Giriş: 24.07.2020 15:00
Güncelleme:24.07.2020 15:09
86 yıl önce alınan Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya, Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen kararla yenide özüne döndü ve bugün ilk kez cuma namazı kılındı. Namaza Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve birçok siyasi katıldı. İşte o tarihi anlar...

86 yıl önce alınan Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya, Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen kararla yenide özüne döndü ve bugün ilk kez cuma namazı kılındı. Namaza Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve birçok siyasi katıldı. İşte o tarihi anlar...

Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra Cuma namazı kılındı
Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra Cuma namazı kılındı
Ayasofya Camii'den 86 yıl sonra ilk hutbe okundu
Ayasofya Camii'den 86 yıl sonra ilk hutbe okundu
Ayasofya Camii minarelerinde ezan sesleri
Ayasofya Camii minarelerinde ezan sesleri
Çiller'den Ayasofya Camii'nde önemli mesaj
Çiller'den Ayasofya Camii'nde önemli mesaj
Ayasofya Camii'nde eller semaya açıldı!
Ayasofya Camii'nde eller semaya açıldı!
Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu
Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu
Ayasofya kubbelerinde sela sesleri
Ayasofya kubbelerinde sela sesleri
Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'ne böyle geldi
Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'ne böyle geldi
Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde
Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde
Bu Osmanlı'nın dirilişidir
Bu Osmanlı'nın dirilişidir
Namaz kılma alanları tamamen doldu
Namaz kılma alanları tamamen doldu
Rusya’da Ayasofya için neler konuşuluyor?
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