Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi! Kundakçı Mesut Güçlü ifadesine neler anlattı?

Ayasofya Camii'ni geçen ay yakma girişiminde bulunan kişi aynı gün yakalandı. O ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Şüphelinin daha önce 5 kez ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü tespit edildi. Peki, şüpheli ilk ifadesinde neler anlattı? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

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