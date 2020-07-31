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Ayasofya Camii'nde bayram sevinci! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram hutbesi
İbadete açıldığı günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün ilk defa bayram namazı kılındı. Bayran namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camiinde ilk bayram namazı kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bayram namazını Ayasofya'da kıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş namaz sonrasında bayram hutbesi okudu.