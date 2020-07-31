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Ayasofya Camii'nde bayram sevinci! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram hutbesi

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Giriş: 31.07.2020 07:09
Güncelleme:31.07.2020 07:22
İbadete açıldığı günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün ilk defa bayram namazı kılındı. Bayran namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camiinde ilk bayram namazı kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bayram namazını Ayasofya'da kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş namaz sonrasında bayram hutbesi okudu.

Ayasofya Camii'nde bayram sevinci!
Ayasofya Camii'nde bayram sevinci!
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı
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