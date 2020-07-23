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Ayasofya Cami imamı Ferruh Muştuer'in sesinden Kadir Suresi...

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Giriş: 23.07.2020 20:03
Güncelleme:23.07.2020 20:11
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'ya 3 imam, 5 müezzin ataması yapıldığını açıkladı. Erbaş'ın açıkladığı imamlar arasında Ferruh Muştuer'de var. Muştuer'in okuduğu Kadir Suresi sosyal medyada vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'ya 3 imam, 5 müezzin ataması yapıldığını açıkladı. Erbaş'ın açıkladığı imamlar arasında Ferruh Muştuer'de var.

AYASOFYA'YA ATANAN FERRUH MUŞTUER KİMDİR?

Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da doğdu. Hafızlık ve lise tahsilini Kütahya'da tamamladı. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.

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