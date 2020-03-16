- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Avrupa'dan dönenlere yurtlarda hazırlık! 3 yurt karantina için hazırlandı!
Koronavirüse karşı Türkiye yoğun önlem alıyor. Avrupa'daki 9 ülkeye geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olanların Türkiye'ye dönüşlerinde 14 gün boyunca kalacakları yurtlar İstanbul'da hazırlandı. Detaylar A Haber Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.