Avrupa'dan dönenlere yurtlarda hazırlık! 3 yurt karantina için hazırlandı!

Koronavirüse karşı Türkiye yoğun önlem alıyor. Avrupa'daki 9 ülkeye geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olanların Türkiye'ye dönüşlerinde 14 gün boyunca kalacakları yurtlar İstanbul'da hazırlandı. Detaylar A Haber Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı...