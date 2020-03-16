16 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
16.03.2020

Avrupa'dan dönenlere yurtlarda hazırlık! 3 yurt karantina için hazırlandı!

Koronavirüse karşı Türkiye yoğun önlem alıyor. Avrupa'daki 9 ülkeye geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olanların Türkiye'ye dönüşlerinde 14 gün boyunca kalacakları yurtlar İstanbul'da hazırlandı. Detaylar A Haber Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Avrupa'dan dönenlere yurtlarda hazırlık!
Avrupa'dan dönenlere yurtlarda hazırlık!
Nihat Hatipoğlu açıkladı! Cuma namazı yerine öğle namazı kılmak yeterli mi?
Nihat Hatipoğlu açıkladı! Cuma namazı yerine öğle namazı kılmak yeterli mi?
İletişim Başkanlığından koronavirüs paylaşımı! Türkiye dünyaya örnek oldu
İletişim Başkanlığından koronavirüs paylaşımı! Türkiye dünyaya örnek oldu
CHP'li üye İstiklal Marşı'nı okumadı
CHP'li üye İstiklal Marşı'nı okumadı
Cuma namazı ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildi
Cuma namazı ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildi
Koronavirüs salgını gıda sektörüne nasıl yansıyacak?
Koronavirüs salgını gıda sektörüne nasıl yansıyacak?
İstanbul'da 3 KYK yurdu boşaltılıyor
İstanbul'da 3 KYK yurdu boşaltılıyor
Yargıda korona önlemleri! Adalet Bakanı Gül tek tek açıkladı
Yargıda korona önlemleri! Adalet Bakanı Gül tek tek açıkladı
Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıya sert müdahalesi kamerada
Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıya sert müdahalesi kamerada
Koronavirüste sosyal izolasyon neden önemli?
Koronavirüste sosyal izolasyon neden önemli?
Koronavirüs aşısı bulunamayabilir
"Koronavirüs aşısı bulunamayabilir"
Sağlık Bakanı O belge gerçek dışıdır
Sağlık Bakanı O belge gerçek dışıdır
Daha Fazla Video Göster