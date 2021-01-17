Avrupa'da yaşanan ölümlerin sebebi aşı kaynaklı mı? Bilim Kurulu Üyesi A Haber'e konuştu |Video

COVID-19 aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybeden ileri yaştaki insanların ölüm sebebi aşı mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk özellikle Norveç'te yaşanan gelişmeyi A Haber'e değerlendirdi. Öztürk, "aşıların yan etkisi yok demiyoruz, Norveç geçici önlemler aldı araştırmalar sürüyor. 80-85 yaş grubunda her 4 kişiden birisini vefat ediyor." ifadelerini kullandı.