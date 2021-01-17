17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Avrupa'da yaşanan ölümlerin sebebi aşı kaynaklı mı? Bilim Kurulu Üyesi A Haber'e konuştu |Video

Avrupa'da yaşanan ölümlerin sebebi aşı kaynaklı mı? Bilim Kurulu Üyesi A Haber'e konuştu |Video

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2021 16:52
Güncelleme:17.01.2021 17:10
COVID-19 aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybeden ileri yaştaki insanların ölüm sebebi aşı mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk özellikle Norveç'te yaşanan gelişmeyi A Haber'e değerlendirdi. Öztürk, "aşıların yan etkisi yok demiyoruz, Norveç geçici önlemler aldı araştırmalar sürüyor. 80-85 yaş grubunda her 4 kişiden birisini vefat ediyor." ifadelerini kullandı.
Avrupa'da yaşanan ölümlerin sebebi aşı kaynaklı mı?
Avrupa'da yaşanan ölümlerin sebebi aşı kaynaklı mı?
Bartın Valisi Güner: 4 kişi öldü 6 kişi aranıyor
Bartın Valisi Güner: 4 kişi öldü 6 kişi aranıyor
Askerlerimizi ellerinden öperim...
"Askerlerimizi ellerinden öperim..."
PKK'nın bombalı saldırı planı önlendi
PKK'nın bombalı saldırı planı önlendi
Bartın'da kuru yük gemisi battı
Bartın'da kuru yük gemisi battı
Kılıçdaroğlu A Haber’i neden hedef alıyor?
Kılıçdaroğlu A Haber’i neden hedef alıyor?
Eşinin yüzünü falçata ile bu hale getirdi
Eşinin yüzünü falçata ile bu hale getirdi
Akaryakıt kaçakçılığında yeni görüntüler ortaya çıktı!
Akaryakıt kaçakçılığında yeni görüntüler ortaya çıktı!
Casus Özbilgin tutuklandı! Kiralık kasasından çıkan para...
Casus Özbilgin tutuklandı! Kiralık kasasından çıkan para...
Mansur Yavaş'tan skandal engel!
Mansur Yavaş'tan skandal "engel!"
Bakan Koca paylaştı: İşte aşının detayları
Bakan Koca paylaştı: İşte aşının detayları
İstanbul'da terör operasyonu kamerada
İstanbul'da terör operasyonu kamerada
Daha Fazla Video Göster