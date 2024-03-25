25 Mart 2024, Pazartesi
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Avrupa'da terör provokasyonu! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Avrupa'nın kucak açtığı, başta vatandaşlık, oturum ve iş verdiği, koruyup kolladığı bölücü terör örgütü PKK'nın gerçek yüzü, dün gece bir kez daha ortaya çıktı. Avrupa'nın merkezi olan, NATO ve Avrupa Birliği'nin merkezi Belçika'nın, Genk şehrine yakın Heusden'da Türklere saldıran PKK sempatizanları, sert karşılık bulmuştu. PKK yandaşlarını Avrupa'daki provokasyonları neden engellenmiyor? Avrupa PKK yandaşlarına neden göz yumuyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.