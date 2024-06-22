Avrupa’da “aşırı sağ” rüzgarı | ANALİZ

Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte ortaya çıkan görüntü Avrupa'da bir deprem etkisi oluşturdu. Öyle ki aşırı sağcı partilerin parlamentodaki sandalye sayılarını artırması "Avrupa ve ABD bir dünya savaşına mı hazırlanıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Detaylar analiz haberimizde...

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