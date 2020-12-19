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Avrupa şampiyonu Sude Yaren Uzunçavdar A Haber’e konuştu! Desteği Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2020 14:12
Güncelleme:19.12.2020 14:22
Avrupa tekvando şampiyonu Sude Yaren Uzunçavdar üst üste 6. şampiyonluğunu kazandı. Daha önce Başkan Erdoğan ile de buluşan Sude Yaren Uzunçavdar A Haber muhabiri Aybüke Sena Can’a özel açıklamalarda bulundu.

Avrupa şampiyonu Sude Yaren Uzunçavdar'ın açıklamaları:

"Ben Avrupa Şampiyonu olduğum dönemde ülkemde Barış Pınarı Harekatı vardı. Ben de kürsede İstiklal Marşı'mız okunurken asker selamı verdim.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu grup toplantısında bunu dile getirdi ve beni Meclis'e davet etti. Ondan sonra çıktığım bütün maçlarda rakipleri devirmemi ve tekrardan şampiyon olmamı istedi. Ve bende ona verdiğim sözü tuttum ve çıktığımı bütün uluslararası turnuvalarda şampiyon oldum.

Kendine bana verdiği destek için teşekkür ediyorum. Kendisinin ellerinde öpüyorum. Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'na gidip şampiyon olmak. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum."

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